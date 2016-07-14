Рига, 14 июля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Министерство благосостояния Латвии выдвинуло предложение исключить из закона о труде 109-ю статью, которая запрещает увольнять инвалидов по инициативе работодателя, сообщает Латвийское радио LR4.

Дарья Антонова ИА REGNUM Средства передвижения

С этим предложением министр благосостояния Латвии Янис Рейрс выступил на Национальном совете по делам инвалидов. Он считает, что данная инициатива, будет стимулировать работодателей активнее принимать на работу людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день, увольнение лиц с инвалидностью для работодателя связанно с определенными трудностями. Так, согласно требованиям Трудового закона, работника-инвалида нельзя уволить без его согласия. В свою очередь, работодатели, опасаясь столкнуться с такой ситуацией при увольнении сотрудников, не берут инвалидов на работу.

Янис Рейрс добавил, что в министерстве будет проведен ряд дискуссий по поводу изменений в законе. А также, что в случае отсутствия поддержки этой идеи со стороны общественных организаций от нее откажутся.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на Национальном совете по делам инвалидов министр благосостояния Андрис Рейрс заявил, что в Латвии резко выросло число лиц, которым присвоена третья группа инвалидности. Министр признал, что возможности госбюджета ограничены, а Минблаг не может полноценно помогать даже инвалидам первой и второй групп, нуждающимся в поддержке больше всего. На пособия по инвалидности государство выделяет внушительные средства — по 175 млн евро в год, добавил он.

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