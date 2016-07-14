Москва, 14 июля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. В компанию «Согаз» поступило около 30 обращений в связи с последствиями урагана, который прошел по московскому региону в ночь на 14 июля 2016 года. Чаще всего к страховщикам обращались владельцы квартир в Центральном и Восточном административных округах Москвы, где ураганным ветром выбило оконные стекла и повредило крыши.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Москве

«В каких-то из них выбило оконные стекла, где-то залило через поврежденную крышу водой. В Можайском районе Московской области у двух частных домов, на которые оформлены страховые полисы в «Согазе», ветром снесло кровлю. С их владельцами мы уже договорились об осмотре пострадавшего имущества», — заявил директор по урегулированию убытков «Согаза» Владимир Козлов.

В компании отметили, что также приняли пять обращений от владельцев автомобилей, испорченных в результате падения деревьев и арматуры. Еще два обращения в связи с повреждениями кровли и фасадов зданий поступило от корпоративных клиентов.

«Предварительно оценить общий размер убытков в результате урагана можно будет в течение одной — двух недель, так как обращения скорее всего продолжат поступать. Мы готовы к приему документов от застрахованных и сделаем все возможное для организации оперативных страховых выплат», — отметил Козлов.

Напомним, в ночь на 14 июля 2016 года на Москву и область обрушился сильный ливень с грозой. По данным синоптиков, в регионе выпало около 30% месячной нормы осадков. Люди получили травмы в результате падения деревьев, обрушенных штормовым ветром.