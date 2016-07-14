Рига, 14 июля, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Африканская чума свиней в ближайшее время может распространиться в районе латвийской столицы Риги, заявили в Продовольственно-ветеринарной службе Латвии (ПВС), сообщает портал Lsm.lv.

Свинья

В ПВС вспышку считают возможной, так как в Балдонском крае (граничит с рижским районом) вирус был выявлен у найденной мертвой в лесу кабанихи и трех ее умерших поросят. Предполагается, что кабанята заразились через молоко матери и затем умерли от голода или болезни.

До сих пор на левобережье Даугавы случаи заражения Африканской свиной чумой были констатированы в 50 км от Балдонского края — теперь география распространения инфекции заметно изменилась.

Учитывая резкое приближение вируса к столице Латвии, ПВС прогнозирует новые случаи заболевания среди кабанов и в других местах — Бауске, Иецаве и прочих краях, — а также собственно в Рижском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, последний случай заболевания АЧС среди свиней в Латвии был зарегистрирован в сентябре 2015 года. В целом, с начала эпидемии АЧС уничтожено почти 800 свиней. В 2016 году чума была обнаружена только у кабанов — до 1 июля зарегистрировано 517 больных животных в 158 волостях 51 края, а также в двух городах — Резекне и Плявиняс.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу.

Читайте также: Латвия не может погасить африканскую чуму свиней