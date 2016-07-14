Москва, 14 июля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Четыре политические партии, представленные в Госдуме, пройдут по итогам выборов в новый созыв нижней палаты парламента. Такое предположение высказал спикер Госдумы Сергей Нарышкин со ссылкой на опросы общественного мнения.

kremlin.ru Сергей Нарышкин

«Судя по опросам, четыре политических партии, представленных в Госдуме шестого созыва, имеют полные основания и возможности преодолеть пятипроцентный барьер и войти в состав Государственной думы следующего созыва», — сказал Нарышкин на встрече президента России Владимира Путина с руководством фракций.