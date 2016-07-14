Москва, 14 июля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Многие клиенты теряют свои деньги не по вине банков, но негатив идет в сторону кредитных организаций, поэтому дополнительные средств защиты средств клиентов очень важны. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 июля зампредседателя правления Локо-Банка Андрей Люшин, комментируя намерение Минфина и ЦБ ввести дополнительные способы защиты транзакций клиентов от мошенников с банковскими картами.

securitylab.ru Киберпреступник

«Желание банков дополнительно защитить средства своих клиентов вполне объяснимо в условиях, когда мошенники находят все более изощренные способы обмана людей, особенно тех, кто не обладает достаточной финансовой грамотностью. Очень многие теряют деньги не по вине кредитных организаций, но негатив идет именно в сторону банков», — считает эксперт.

На вызовы со стороны киберпреступников необходимо реагировать, уверен Люшин. «В данном случае требуется дополнительное разъяснение для населения, чтобы новые меры были эффективны, а не создавали дискомфорт», подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что компенсация потерь от незаконной транзакции со стороны банков происходит в том случае, если клиент «своевременно обратился в кредитную организацию, и служба банка выявила подозрительные операции и заблокировала их». «В некоторых случаях вернуть деньги не представляется возможным, когда, к примеру, клиент сам подтверждал операции после ввода его в заблуждение злоумышленниками. Именно в этих случаях крайне важно ввести дополнительную защиту», — полагает Люшин.

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Кроме того, можно рекомендовать клиентам банка дополнительно страховать свои карты от мошеннических действий, предположил эксперт. «С такой услугой деньги возвращаются очень быстро», — говорит он.

Ранее стало известно, что Минфин и Банк России подготовили новые поправки для профилактики киберпреступлений, связанных с банковскими операциями: согласно поправкам, клиент должен будет дополнительно подтверждать своё намерение совершить транзакцию, а банк сможет не провести её, временно заблокировав карту. Согласно новым поправкам, банк сможет приостановить транзакции или заблокировать карту на два дня в том случае, если возникнет опасение несанкционированного пользования картой. Цель таких поправок — защитить банковских клиентов от мошенников, пишут СМИ.