Москва, 14 июля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Пиар в публичной политике неизбежен, но на первом плане должны быть интересы людей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских партий и фракций.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Когда мы с вами смотрим на то, что происходит в некоторых странах, мы не можем не понимать, что весь этот эпатаж, драки и сквернословие в парламенте направлены не на удовлетворение законных интересов граждан страны, а на собственный пиар», — отметил Путин.

«Пиар, конечно, в публичной политике неизбежен, от этого никуда не деться, но на первом плане должны быть интересы людей, ради которых мы работаем», — обратился он к участникам встречи.

«Мне представляется, что депутаты, граждане страны должны быть удовлетворены растущим уровнем не только конкуренции, но и политической культуры», — сказал Путин.