Брянск, 14 июля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года в Брянской области введено почти 334,8 тысячи метров жилья, что выше уровня прошлого года почти на 8%, сообщили ИА REGNUM в Брянскстате. В областном центре ситуация хуже, чем в среднем по области: здесь в январе-июне 2016 года сдали жилья меньше на 9,5%, чем за аналогичный период прошлого года.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

Так, в Брянске в первом полугодии было введено только 196,7 тысячи квадратных метров, в то время как за первые шесть месяцев 2015 года — более 217 тысяч «квадратов». В городе в текущем году было сдано уже 3536 квартир и 91 здание.

ИА REGNUM напоминает, что власти Брянской области хотят в 2016 году обновить рекорд по вводу жилья. Так, по словам директора департамента строительства и архитектуры Брянской области Галины Солодун, 2016 году в Брянской области планируют построить 650 тысяч жилых квадратных метров. По состоянию на 1 января 2016 года в регионе работали 60 застройщиков, которые возводили 145 жилых объектов.