Калуга, 14 июля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов с 13 по 17 июля находится с рабочим визитом в Великобритании.

vest-news.ru Российско-британская торговая палата — это общественная некоммерческая организация, содействующая развитию двусторонних торгово-экономических связей

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в Лондоне Анатолий Артамонов принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 100-летию со дня основания российско-британской торговой палаты (РБТП).

Выступая на торжественном приеме по случаю 100-летия со дня основания РБТП, Анатолий Артамонов особо отметил, что за прошедшее столетие российско-британские экономические связи значительно расширились и окрепли. Весомый вклад в укрепление двусторонних отношений вносит Российско-Британская Торговая Палата.

«При поддержке Палаты многие российские и английские предприниматели открыли для себя новые перспективные рынки, получили возможность успешно реализовывать взаимовыгодные проекты в самых различных сферах. Для нас ценно внимание Палаты к Калужской области. Благодаря вашей поддержке, мы активнее взаимодействуем с инвесторами из Великобритании, воплощая в жизнь совместные проекты, например, строительство завода биофармацевтической компании «АстраЗенека», — подчеркнул глава калужского региона.

В Кембридже губернатор Артамонов также посетил научно-исследовательский центр «АстраЗенека», встретился с руководством компании.

Напомним, российско-британская торговая палата (РБТП) была образована в 1916 году. Это общественная некоммерческая организация, содействующая развитию двусторонних торгово-экономических связей между Россией и Великобританией. Ее основная задача — поддержка компаний, ведущих бизнес в России и Великобритании. В настоящее время в нее входят более 450 организаций, в основном представляющих малый и средний бизнес.