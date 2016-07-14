Калуга, 14 июля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Соглашение о побратимских связях между Ялтой и Калугой подписали сегодня, 14 июля глава администрации Ялты Андрей Ростенко и городской голова Калуги Константин Горобцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vest-news.ru Фото Николая Валенко

По информации калужской горуправы, подписанное соглашение предусматривает сотрудничество в экономике, социальной сфере, в сфере муниципального управления и туризма.

Так, мэр Ялты Андрей Ростенко предложил установить прямые контакты между калужскими предприятиями и ялтинскими здравницами, тем самым, повысив их заполняемость. Ялта также будет заниматься популяризацией Калуги в Крыму: в том числе, проведение Дней Калуги на популярной среди отдыхающих и жителей города ялтинской набережной.

Между тем, Ялта стала седьмым побратимом Калуги. Ранее соглашения об установлении побратимских связей Калугой были заключены с Биньчжоу (Китай), Лахти (Финляндия), Минском (Белоруссия), Зулем (Германия), Тирасполем (Приднестровская Молдавская республика) и Панорамой (Греция).