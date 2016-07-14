Москва, 14 июля, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин считает важным участие всех кандидатов в депутаты Госдумы в дебатах и встречах с избирателями. Об этом он заявил 14 июля в ходе встречи с лидерами парламентских фракций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, это необходимо, «чтобы глубже погрузиться в проблемы граждан».

Напомним, 14 июля Владимир Путин в Кремле проводит встречу с лидерами фракций Госдумы. В числе прочих вопросов, глава государства намерен затронуть тему предстоящих в сентябре 2016 года выборов в Госдуму РФ VII созыва.