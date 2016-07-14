Москва, 14 июля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании «Победа», который должен был вылететь из Москвы в Екатеринбург, задержат до 18:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта. Борт проверяют на наличие взрывных устройств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«Опоздавший сорокалетний пассажир сообщил о бомбе на борту. В результате рейс был отложен, самолет и пассажиры подвергнуты повторному досмотру. Сообщившего доставили в линейный отдел полиции для разбирательства», — заявили в пресс-службе.

Добавим, в салоне самолета находились 182 человека. Он отправится в Екатеринбург после проверки багажа.

Ранее сообщалось, что самолет должен вылететь в 16:35.