Москва встречает Джима Джармуша
Москва, 27 июля, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Сегодня в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» в Москве начинаются показы ретроспективы американского режиссёра Джима Джармуша. В программе — пять классических лент режиссёра от мистического роуд-муви до японской комедии. Организует показ компания «Иноекино».
Кинематографом Джим Джармуш впервые увлёкся в свои университетские годы, во время учёбы в Париже. Любовь к кино, приобретённая во Франции, приводит Джармуша в киношколу Нью-Йоркского университета, где он начинает работать ассистентом у знаменитого Николаса Рэя. Полнометражным дебютом молодого режиссёра стал фильм «Отпуск без конца», сразу получивший высокие оценки кинокритиков.
Вторым фильмом Джармуша стала прогремевшая на весь мир картина «Более странно, чем в раю» 1984. Фильм родился из тридцатиминутной короткометражки — дипломной работы режиссёра о венгерских эмигрантах. За работу над фильмом Джармуш получает приз «Золотая камера» как лучший дебютант Каннского кинофестиваля. До сих пор «Более странно, чем в раю» считается одной из важнейших лент американского независимого кино.
В схожей манере Джармуш снимает картины «Вне закона» 1986 и «Таинственный поезд» 1989. В результате получается своеобразная трилогия, все фильмы которой дают неожиданный взгляд на Америку глазами иностранца.
Джармуш известен любовью составлять свои картины из нескольких историй. Так, фильм 1991 года «Ночь на Земле» состоит из пяти новелл, объединённых общей темой — город, ночь, такси. К слову, «Таинственный поезд» также состоит из нескольких новелл, связующим звеном между которыми является отель на родине Элвиса Пресли в Мемфисе, где остановились на ночь все герои картины.
В 1995 году Джим Джармуш вепускает свой знаменитый мистический вестерн «Мертвец» с Джонни Дэппом в главной роли — фильм-путешествие скромного бухгалтера Уильяма Блейка, ведомого по Дикому Западу к Тихому океану индейцем по имени Никто.
Сам режиссёр говорит о картине: «Мне нужна была простая история и такие отношения между двумя парнями из разных культур, которые оба одиноки и потеряны, и по разным причинам совершенно отчуждены от своих культур… Но, в отличие от моих остальных фильмов, такой сюжет попутно сподвиг меня на разработку других тем, которые возникают на периферии фильма: насилие, «пушки», американская история, «гений места», духовность, Уильям Блейк и поэзия, слава, статус вне закона — все те вещи, которые, несомненно, вплетены в ткань фильма».
«Мертвец» был оценен критикой только через несколько лет после премьеры в Каннах, и сегодня остается в топе самых популярных фильмов всех времен.
Картины «Более странно, чем в раю», «Вне закона», «Таинственный поезд», «Ночь на Земле» и «Мертвец» составляют программу показов в кинотеатре «Формула Кино Горизонт». Ретроспектива продлится в Москве до 31 июля.