Москва, 27 июля, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Сегодня в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» в Москве начинаются показы ретроспективы американского режиссёра Джима Джармуша. В программе — пять классических лент режиссёра от мистического роуд-муви до японской комедии. Организует показ компания «Иноекино».

Афиша ретроспективы классических фильмов Джима Джармуша в Москве

Кинематографом Джим Джармуш впервые увлёкся в свои университетские годы, во время учёбы в Париже. Любовь к кино, приобретённая во Франции, приводит Джармуша в киношколу Нью-Йоркского университета, где он начинает работать ассистентом у знаменитого Николаса Рэя. Полнометражным дебютом молодого режиссёра стал фильм «Отпуск без конца», сразу получивший высокие оценки кинокритиков.

Цитата из к/ф «Более странно, чем в раю». Реж. Джим Джармуш. 1984. США, Германия Разговор

Вторым фильмом Джармуша стала прогремевшая на весь мир картина «Более странно, чем в раю» 1984. Фильм родился из тридцатиминутной короткометражки — дипломной работы режиссёра о венгерских эмигрантах. За работу над фильмом Джармуш получает приз «Золотая камера» как лучший дебютант Каннского кинофестиваля. До сих пор «Более странно, чем в раю» считается одной из важнейших лент американского независимого кино.

Цитата из к/ф «Таинственный поезд». Реж. Джим Джармуш. 1989. США, Япония Разговор

В схожей манере Джармуш снимает картины «Вне закона» 1986 и «Таинственный поезд» 1989. В результате получается своеобразная трилогия, все фильмы которой дают неожиданный взгляд на Америку глазами иностранца.

Цитата из к/ф «Ночь на Земле». Реж. Джим Джармуш. 1991. Франция-Великобритания-Германия-США-Япония В такси

Джармуш известен любовью составлять свои картины из нескольких историй. Так, фильм 1991 года «Ночь на Земле» состоит из пяти новелл, объединённых общей темой — город, ночь, такси. К слову, «Таинственный поезд» также состоит из нескольких новелл, связующим звеном между которыми является отель на родине Элвиса Пресли в Мемфисе, где остановились на ночь все герои картины.

Цитата из к/ф «Мертвец». Реж. Джим Джармуш. 1995. США, Германия, Япония Мистика

В 1995 году Джим Джармуш вепускает свой знаменитый мистический вестерн «Мертвец» с Джонни Дэппом в главной роли — фильм-путешествие скромного бухгалтера Уильяма Блейка, ведомого по Дикому Западу к Тихому океану индейцем по имени Никто.

Сам режиссёр говорит о картине: «Мне нужна была простая история и такие отношения между двумя парнями из разных культур, которые оба одиноки и потеряны, и по разным причинам совершенно отчуждены от своих культур… Но, в отличие от моих остальных фильмов, такой сюжет попутно сподвиг меня на разработку других тем, которые возникают на периферии фильма: насилие, «пушки», американская история, «гений места», духовность, Уильям Блейк и поэзия, слава, статус вне закона — все те вещи, которые, несомненно, вплетены в ткань фильма».

«Мертвец» был оценен критикой только через несколько лет после премьеры в Каннах, и сегодня остается в топе самых популярных фильмов всех времен.

Картины «Более странно, чем в раю», «Вне закона», «Таинственный поезд», «Ночь на Земле» и «Мертвец» составляют программу показов в кинотеатре «Формула Кино Горизонт». Ретроспектива продлится в Москве до 31 июля.