Ставрополь, 14 июля, 2016, 17:04 — ИА Регнум.



Депрессия

В Ставропольском крае следствию стало известно сразу о трех случаях насилия над детьми. Жертвами насильников стали пять девочек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

В Шпаковском районе 27-летний житель села Тугулук подозревается в преступлении против половой неприкосновенности двух девочек. По данным следствия, в июле 2015 года подозреваемый в гостях у своей знакомой совершил в отношении ее шестилетней дочери насильственные действия сексуального характера.

Следствию также стало известно о том, что в марте 2014 года этот совершил развратные действия в отношении еще одной 13-летней девочки. В обоих случаях мужчина поддерживал близкие отношения с матерями потерпевших девочек.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. В настоящее время решается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство.

В Георгиевске под следствие попал 32-летний мужчина. По данным следствия, в июне 2016 года мужчина возле озера в поселке Приэтокском совершил в отношении двух сестер 8 и 11 лет и их семилетней подруги насильственные действия сексуального характера.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщила бабушка потерпевших. Мужчина задержан и арестован. Расследование уголовного дела продолжается.