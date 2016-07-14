Рязань, 14 июля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Работа над региональным законом о промышленности ведется в Рязанской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 июля в пресс-службе облправительства по итогам встречи губернатора Олега Ковалева с руководителями крупных промышленных предприятий региона. В работе принял участие председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

Александр Дейнека. На стройке новых цехов. 1926

Олег Ковалев, открывая встречу, напомнил, что в настоящее время идет формирование федерального и областного бюджетов на трехлетний период. «Необходимо определиться, по каким направлениям следует усилить свою работу на уровне региона, по каким — добиваться помощи федерального центра», — сказал глава региона.

Говоря о перспективах развития промышленности, Олег Ковалев подчеркнул, что государственную поддержку, прежде всего, должны получить крупные предприятия и субъекты малого и среднего бизнеса, которые создают дополнительные рабочие места, чья продукция, после выхода из кризиса и снятия санкций, будет конкурентоспособна и ориентирована на экспорт.

«У нас, в Рязанской области, такие предприятия есть. Действует ряд федеральных программ, в которые они могли бы войти. Эта работа уже ведется», — отметил глава региона.

Губернатор также сообщил, что в регионе ведется работа над законом о промышленности. При этом проект представят на обсуждение и общественным объединениям, и трудовым коллективам крупных предприятий.

«После принятия поправок и дополнений, законопроект будет внесен в областную Думу», — сказал губернатор.

Губернатор также подчеркнул, что в период формирования бюджета, необходима активная работа с тем, чтобы область смогла войти в федеральные программы по развитию современной социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. «Нельзя упускать возможности, которые могут позволить повысить качество жизни в регионе», — сказал губернатор.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров отметил: «Сегодня необходимо оказывать активную поддержку реальном сектору экономики на законодательном уровне, в том числе в сфере льготного налогообложения. Мы будем усиливать эту работу». Говоря о перспективах развития промышленности, Андрей Макаров отдельно остановился на задачах подготовки кадрового резерва. По его словам, предприятиям следует активнее взаимодействовать с вузами и ссузами в части теоретического и практического обучения молодежи, в том числе будущих инженеров.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что планируется разработать меры поддержки специалистов, которые идут на промышленные предприятия, аналогичные тем, которые действуют в социальной сфере и АПК. «Эти меры дают положительные результаты», — подчеркнул глава региона.