Ярославль, 14 июля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В Ярославской области проходит Всероссийский семейный фестиваль русской традиционной культуры «Семейный круг». В этом году фестиваль отмечает свое 10-летие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM ее организаторы.

фото сайта krug7i.ru

Вся программа фестиваля — своеобразный итог его десятилетней истории, в ходе которой сложилась структура мероприятия, появились свои традиции. «Семейный круг» стал летним лагерем, в рамках которого работает несколько семейных проектов: «Семь Симеонов» для пап и сыновей, «Петровские смотрины невест Всея Руси» для девушек от 16 лет, «Мамина школа» для мам малышек и для будущих мам, «Бабий терем» для рукодельных и любознательных женщин, «Умницы-дочки» для девочек от 5 до 10 лет и отряд подростков «Добровольных помощников фестиваля». Также в рамках фестиваля проходят занятия со специалистами, семинары, разнообразные мастер-классы. Занятия проходят с 8 по 14 июля, в остальные дни — до 18 июля — гостей и участников фестиваля ждут концерты, итоговые выступления и народные гулянья.

«Семейный круг» объединяет людей, осознанно воспринимающих семью как общественный институт и оберегающих семейные ценности. Сегодня это одна из немногих площадок в России, где семьи с детьми могут встретиться, поделиться своим опытом в той или иной сфере, приобрести полезные знания и навыки. Семьи делятся своими умениями: кто сказку на ночь рассказывает, кто лекции читает — форматы и темы не ограничены. Кроме того, все наши участники дружат и регулярно общаются вне рамок фестиваля», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM член оргкомитета Софья Владыкина.

Фестиваль проходит на берегу Волги неподалеку от Мышкина. Участники располагаются в палатках на территории кемпинга «Волжский берег». Особый колорит мероприятию придают народные крестьянские костюмы, в которые облачены взрослые и дети.

«Эта традиция приветствуется в рамках фестиваля. Более того, то, что мы видим в рамках фестивальных дней, является результатом научных изысканий участников в области исследования русского народного костюма. Речь идет не только о предметах одежды, но и об аксессуарах, которые привозятся из экспедиций по деревням России. Таким образом, «Семейный круг» дает возможность исследователям ознакомить участников фестиваля с теоретической стороной вопроса и найти ей практическое приложение», — пояснила Софья Владыкина.