Афины , 14 июля, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Греция осуществила очередную приватизацию. Национальные железные дороги Греции TrainOSE приобретает государственная железнодорожная компания Италии — Ferrovie Dello Stato Italiane. Фонд приватизации одобрил сделку в размере 45 млн евро, со ссылкой на греческое телевидение передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ИА REGNUM

Афины не дождались предложения со стороны российской РЖД, а австрийская ÖBB не оказалась в состоянии заплатить «положительную цену».

Приватизации — неотъемлемая часть программы реформ и экономии греческого правительства, являющихся необходимым условием для дальнейшей помощи со стороны международных кредиторов.