Руза, Московская область, 14 июля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Подмосковные следователи проводят проверку по факту гибели жителя Рузского района Московской области от удара молнии. Молодой человек не успел спрятаться от грозы, обрушившейся в ночь на 14 июля на Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разрушенная грозой детская площадка

Тело 22-летнего местного жителя без травм и повреждений нашли вечером 13 июля в деревне Колюбакино на территории средней общеобразовательной школы. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчины явилось поражение электрическим разрядом молнии.

По предварительным данным, молодой человек проводил время на хоккейной площадке школы вместе с друзьями. В какой-то момент начался сильный дождь со шквалистым ветром и молнией, и компания решила спрятаться под навес. Укрывшись, ребята заметили, что одного из товарищей нет, и увидели его лежащим неподалеку без признаков жизни.

По данному факту следственным отделом по городу Рузе ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время продолжаются опросы очевидцев.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июля 2016 года по Москве и Московской области прошел грозовой фронт, названный самым сильным за последние годы. В Подмосковье повалены сотни деревьев, разрушены жилые дома. 17 человек пострадали и один погиб. В Рузском районе установлен режим ЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семье молодого человека будет выплачена компенсация в 150 тысяч рублей. Деньги получат также и все пострадавшие от удара стихии жители района.