Волгоград, 14 июля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Окружные комиссии Волгоградской области продолжают принимать документы от партийных кандидатов, намеренных бороться за депутатские мандаты на выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме 14 июля, в полку претендентов прибыло.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Пакет документов в избирком поступил от двух представителей «Справедливой России» и от КПРФ. Так, по Волгоградскому одномандатному избирательному округу №81 за место депутата Госдумы поборется действующий депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Михеев.

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По Волжскому избирательному округу №84 партийцы доверили представлять интересы Екатерине Суровой. Первым выдвиженцем от КПРФ стал действующий депутат Волгоградской областной думы, руководитель фракции КПРФ в областном парламенте, секретарь регионального отделения партии Алексей Буров. В новый созыв главного законодательного органа страны он баллотируется по Красноармейскому одномандатному избирательному округу №82.

Добавим, что эти же кандидаты проходят и по региональному партсписку. Так, как уточнила заместитель председателя избирательной комиссии Волгоградской области Наталья Фатеева, Михеев и Сурова в региональной партийной группе представлены под первым и вторым номерами соответственно. Кандидат Буров в объединенной с Астраханью и Калмыкией региональной группе занимает седьмую позицию.

«ЦИК России списки кандидатов уже заверил. Окружные комиссии данным кандидатам разрешения на открытие специальных избирательных счетов дадут уже на текущей неделе», — добавила представитель ИКВО.

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Напомним, Олег Михеев в декабре 2007 года избрался депутатом Государственной думы пятого созыва от «Справедливой России», получив должность первого заместителя председателя комитета по энергетике. В декабре 2011 года стал депутатом Госдумы шестого созыва, является руководителем Волгоградского регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Имя лидера волгоградских эсеров не раз фигурировало в скандальных историях и даже уголовных делах. Так, в августе 2007 года на 53-х предприятиях Олега Михеева прошли обыски, а сам он был задержан по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбужденному в отношении одной из структур группы «Диамант», которую Михеев в то время возглавлял. Михеев тогда провел в СИЗО три недели.

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В 2013 году следственный комитет возбудил в отношении Олега Михеева уголовное дело, сразу по трем статьям УК РФ: покушение на мошенничество, мошенничество в особо крупном размере и давление на суд. По версии следствия, Михеев причастен к неправомерному завладению несколькими объектами недвижимого имущества Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 млн рублей и покушению на хищение путем попытки незаконно получить 2,1 млрд рублей от сделки с Волгопромбанком, который был куплен у Михеева Промсвязьбанком.

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А в декабре прошлого года Арбитражный суд Волгоградской области признал депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Михеева банкротом. С иском в суд обратилось ООО «Зарина», которому Михеев задолжал почти 175 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в России состоятся выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва. Жителям страны предстоит избрать 225 парламентариев по партийным спискам по единому федеральному округу и столько же по одномандатным округам.