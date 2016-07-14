Москва, 14 июля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Усложнение процедуры подтверждения банковских транзакций способно снизить разгул мошенничества с банковскими картами. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 июля аналитик Dominion Fx Юрий Винтер, комментируя планы Минфина и ЦБ по внесению новых поправок в законодательство для профилактики киберпреступлений, связанных с банковскими картами.

Мошеннику нужно будет завладеть телефоном жертвы, а это значительно сложнее

«Такие меры можно только приветствовать, они реально способны снизить разгул мошенничества с банковскими картами. Каких-то лазеек для злоупотреблений со стороны банков я в данной инициативе не вижу. Это просто введение еще одной ступени подтверждения для каждой транзакции, и такие меры всегда значительно повышают безопасность», — отметил он.

Эксперт предположил, как подобная защита может выглядеть на практике: «После ввода CVV-кода и номера карты при покупке через интернет клиент получает звонок или СМС из банка, где его уведомляют о транзакции по его карте и просят подтвердить ее введением какого-то набора цифр, пересылкой СМС и так далее. В таком случае мошеннику, чтобы совершить несанкционированный перевод, уже недостаточно украсть данные карты, ему нужно еще и завладеть телефоном жертвы, а это значительно сложнее», — указывает Винтер.

Важность таких норм сложно переоценить еще и потому, что сейчас банки нечасто возвращают клиенту деньги, незаконно снятые мошенниками, говорит эксперт. «Норма, согласно которой банк обязан возвращать клиенту деньги, которые незаконно сняли с его карты, продолжает действовать, но на практике, банки возвращают такие средства редко и весьма неохотно, а в случае судебных разбирательств суды, как правило, встают на сторону банков», — поясняет Винтер.

«Закон «О национальной платежной системе» говорит, что банк обязан возмещать ущерб лишь «если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа». На практике же подавляющее большинство случаев мошенничества происходит из-за того, что клиенты нарушают правила, сами сообщая мошеннику номер карты, ее пин-код и CVV-код и так далее», — подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что Минфин и ЦБ подготовили новые поправки для профилактики киберпреступлений, связанных с банковскими операциями: теперь клиент должен будет дополнительно подтверждать своё намерение совершить транзакцию, а банк сможет не провести её, временно заблокировав карту, Согласно новым поправкам, кредитная организация сможет приостановить транзакции или заблокировать карту на два дня в том случае, если возникнет опасение несанкционированного пользования картой. Цель таких поправок — защитить банковских клиентов от мошенников, пишут СМИ.