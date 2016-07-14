Киев, 14 июля, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Общественное движение «Современная Украина», в рамках проекта «Друзья Украины» опубликовало список российских граждан, которые поддерживают политику Киева. Список опубликован на сайте организации сегодня, 14 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В аннотации к проекту сказано: «Несмотря на открытую агрессивную политику России, среди многих общественных деятелей, политиков, художников и журналистов страны-агрессора есть настоящие друзья Украины».

В список российских граждан, которые поддерживают Украину вошли 24 человека. Эти «несчастные люди» поддерживают политику Киева несмотря на общественный прессинг, преследования со стороны российских спецслужб и даже угрозу собственной жизни.

Вот они, настоящие друзья Украины, живущие в ужасной, агрессивной России: Михаил Ходорковский, Владимир Рыжков, Григорий Явлинский, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Борис Акунин, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Илья Пономарёв, Олег Кашин, Алексей Навальный, Ксения Собчак, Артемий Троицкий, Михаил Козырев, Илья Яшин, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович, Александр Невзоров, Дмитрий Орешкин, Матвей Ганапольский, Евгения Чирикова, Константин Боровой.

Вся белоленточная, псевдолиберальная рать.