Тула, 14 июля, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Первый секретарь Тульского обкома КПРФ Олег Лебедев выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Тульской области. Соответствующие документы он представил 14 июля в облизбирком, сообщили ИА REGNUM в комиссии.

Советский плакат «Я голосую за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!». 1947

Таким образом, представитель КПРФ стал третьим потенциальным претендентом на пост губернатора Тульской области.

Этап выдвижения кандидатур на выборы главы региона стартовал 4 июля. Заявления о выдвижении уже подали исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин (он избирается как самовыдвиженец) и кандидат от «Коммунистов России» Олег Веселов.

Для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо предоставить 71 подпись депутатов муниципальных образований, а Алексею Дюмину — еще и заручиться поддержкой более 24 тысяч избирателей.

Документы на регистрацию кандидаты должны подать не позже 8 августа.

Выборы губернатора Тульской области состоятся в единый день голосования 18 сентября. В последний раз прямые выборы главы региона состоялись в 2001 году. Тогда на выборах, проходивших в два этапа, победил коммунист Василий Стародубцев (в первом туре он набрал 49,09% голосов, во втором — 71,44%). Явка в первом туре составила 50,14%, а во втором — 39,13%.

Алексей Дюмин исполняет обязанности губернатора Тульской области с февраля 2016 года, он сменил на этом посту популярного в регионе Владимира Груздева.