Ярославль, 14 июля, 2016, 16:18 — ИА Регнум. В Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского началась оптимизация рабочего времени. В редакцию ИА REGNUM обратилась одна из работниц вуза, сообщившая, что ее попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию с ставки совместителя.

«Нас, вахтеров, уборщиц и т.д. руководители приглашают написать заявления об увольнении с должности совместителя. У меня была 1,1 ставки. Попросили уволиться с 0,1 ставки. Получается, мы должны добровольно отказаться от части своей зарплаты. Обещают, что зарплата не уменьшится, но уверенности в этом нет», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из работниц ЯГПУ им. Ушинского, попросившая не указывать ее персональные данные.

Исполняющий обязанности ректора ЯГПУ Михаил Груздев пояснил, что в вузе, действительно, началась кампания по оптимизации рабочего времени, но при этом снижения зарплаты руководство вуза обещает не допустить.

«Это касается категорий, которые не вырабатывают рабочего дня — лаборанты и так далее. Сейчас ведется работа по оптимизации рабочего времени и есть масса категорий работников, которые не вырабатывают всего рабочего времени. Они фактически работают по сокращенному рабочему дню.

Мы приводим в соответствие трудовые договоры с фактическим количеством часов. При этом, понимая, что это работники с небольшими зарплатами, мы не допустим снижения заработной платы. Все, что люди потеряют в окладной части, будет компенсировано надбавками», — разъяснил ситуацию и.о. ректора ЯГПУ Михаил Груздев.

Михаил Груздев не пояснил, зачем необходимо заменять оклады надбавками. Преподаватели же вуза так называемую оптимизацию рабочего времени связывают с требованиями Министерства образования.

Количество ставок учебно-вспомогательного персонала в вузах поставлено в зависимость от количества набранных студентов. Их соотношение влияет на оценку вуза со стороны министерства. Кроме того, важна и средняя зарплата: сокращение ставок позволяет увеличить этот формальный показатель.

«Сейчас в целом идет колоссальная оптимизация. Теперь образование — это услуга. И наше министерство ввело «подушевое финансирование»: сколько набрали студентов — столько должно быть преподавателей и учебно-вспомогательного персонала. Но это совершенно невозможно, в корне неправильный подход.

Потому что есть стандарты с количеством часов и есть разные специализации где, скажем, 10 студентов набрано на курс и для них все равно нужно читать лекции, проводить практические занятия, их нельзя ни с кем объединить.

Ранее в вузах уже было поголовное сокращение преподавателей. Некому работать, мы работаем по 18 часов. Количество специальных часов и так за последние годы сократилось вдвое. Это то, что делает из человека квалифицированного специалиста.

Учебно-вспомогательный персонал, конечно, можно где-то сократить, многое переведено в электронный вид, но на факультетах естественно-географических присутствие лаборанта крайне нужно даже по технике безопасности.

Квалифицированного лаборанта мне сложнее найти, чем преподавателя, потому что его зарплата 5 тысяч рублей. Везде сложная ситуация, где эта оптимизация прошла косой», — рассказала заведующая кафедрой физиологии и зоологии ЯГПУ, депутат муниципалитета Ярославля Елена Анашкина.