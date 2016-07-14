Ростов-на-Дону, 14 июля, 2016, 16:17 — ИА Регнум. «Пока всё только провозглашено, но не решено», — так прокомментировал процесс возрождения Донского исторического общества, которая была озвучена год назад, доктор исторических наук, профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения исторического факультета Южного федерального университета Анатолий Агафонов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 июля, по словам профессора, исторической ассоциации на осуществление деятельности нужны деньги, а их не предусмотрено.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Полка с книгами

«Донское историческое общество не имеет финансирования, без которого оно работать не может. Для того, чтобы средства на деятельность организации появились, необходимо принять областной закон об охране памятников истории и культуры. На его основании, как это сделано на Кубани, можно начать финансирование мероприятий, которое будет проводить общество», — считает Агафонов.

Отметим, что организационная группа уже проводила несколько встреч, в феврале 2016 года должна была состояться учредительная конференция по созданию Донского исторического общества. Но на оргкомитете возник вопрос о необходимости финансовой поддержки, например, проведения экспедиций по области, издания книг, описаний культуры народов Ростовской области. Оказалось, что платить некому.

«Мы пошли другим путём. Был создан Исторический совет при войсковом казачьем обществе «Всевеликое войско Донское», который подал заявку на вступление в качестве ассоциированного члена в Российское историческое общество. Да, аналогом Донскому историческому обществу совет не будет, но будет выполняться работа, которая будет касаться изучения традиций, культуры, быта донских казаков на современном этапе. А кто будет заниматься Донским историческим обществом, пока неизвестно», — отметил собеседник.

Анатолий Агафонов привел пример соседей. Так, в Краснодарском крае был принят закон об охране памятников истории и культуры народов Кубани. На основании закона идет финансирование деятельности общества из бюджета. И деньги на работу этого общества отпускаются немалые. По некоторым данным, сумма достигает 30 млн рублей в год.

«Эти средства идут на изучение районов Кубани, учёные начали издавать книги по каждому из них. К примеру, у них более 40 районов, так и книг будет издано более четырех десятков. По некоторым муниципальным образованиям издания увидели свет. Причем проводят исследования и вуз, и филиал академии наук. Для публикаций нужно объехать села и станицы, поговорить с жителями, сделать фотоснимки. Для этого нужны автобус, проживание, топливо и так далее. Надо собрать материал, проанализировать и только тогда публиковать, что представляет из себя тот или иной район, описать национальный, этнический составы, должна сложиться экономическая картина, указать не мешает политические взгляды», — поделился профессор.

По мнению учёного, инициатива принятия соответствующего закона будет озвучена донским депутатам, и идея должна быть реализована. Только процессуальные вопросы очень долгие, но до конца года эта работа может быть уже завершена.

Напомним, что возродить в Ростовской области Донское историческое общество предложил в августе 2015 года тогда еще в должности временно исполняющего обязанности губернатора Василий Голубев. Инициативу он озвучил в рамках работы первого конгресса историков Дона «История и будущее Дона: путь к гражданскому согласию». Историческая ассоциация, как ее называют участники, должна объединить представителей научного сообщества, культурной общественности, архивистов, сотрудников музеев и библиотек, а также этнокультурных сообществ.

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