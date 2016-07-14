Вильнюс, 14 июля, 2016, 16:17 — ИА Регнум. «НАТО принял историческое жизненно важное решение серьезно защищать восточные страны альянса, дислоцировав здесь международные силы. Это реальный приход НАТО, большая победа внешней политики стран Прибалтики и Польши», — заявил сегодня, 14 июля, экс-премьер Литвы Гедиминас Вагнорюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В случае агрессии напали бы не на Литву, а еще и на большинство могущественных стран НАТО. Так что мы можем надеяться на активирование 5 статьи Северо-Атлантического договора о коллективной обороне, по поводу действия которого возникали сомнения, не будем ли мы преданы из-за повторяющихся поблажек по отношению к России», — заявил политик.

По его словам, появление геополитической безопасности должно активировать и инвестиционные потоки, без которых невозможен перелом в экономике страны.

«К сожалению, из-за отсутствия политической безопасности в Литве инвестируют неохотно. Прямые иностранные инвестиции, скопленные до 2015 г., составили только 35% годового ВВП или 4,6 тыс. евро на человека. Для сравнения, долг сектора власти достигал 45% ВВП. Из-за границы было получено в долг почти столько же, сколько пришло инвестиций, так что они как будто «съедены», — уверен политик.

Негативное влияние геополитической небезопасности на инвестиции хорошо видно в 2014 г., когда после событий на Украине поток прямых иностранных инвестиций в Литву стал отрицательным.

«Для расцвета небольшой Литвы хватило бы нескольких мировых инвесторов, но без гарантий безопасности никто не рискует миллиардными инвестициями. Без крупных инвестиций слабо используются и возможности подключения к богатому рынку ЕС. Дислоцирование международных единиц НАТО значительно повысит геополитическую безопасность. Мы можем надеяться не только на успокоение мировых экономических игроков с серьезными технологическими инвестициями, но и на успокоение внутренних инвесторов, которые все больше оглядываются на заграницу», — уверен он.

После того, как Литва привлечет больше внимания, для Литвы — крупнейшей Прибалтийской республики — настанет время выполнить свою домашнюю работу и предложить привлекательные для инвестиций условия. Они должны быть, по крайней мере, не хуже, чем в соседних странах, продолжил Вагнорюс.

Соседняя Эстония не облагает налогом инвестируемую прибыль, в Литве этот рычаг привлечения капитала был ликвидирован, хотя он успешно действовал в 1998—1999 гг. во времена финансового кризиса в России. Не осталось и привычного «потолка» фонда соцстрахования, который в ту пору действовал, абсолютно не сокращая размер доходов государства, вновь применяется двойное налогообложение прибыли и дивидендов, словно Литва живет в атмосфере переизбытка инвестиций.

Из-за таких неконкурентоспособных условий из Литвы уходит капитал, без которого не могут появиться современные рабочие места, считает экс-премьер.

«Вернемся к тому, что уже успешно работало. Вспомним, как во время проведения «ночной» налоговой реформы было примитивно увеличено налогообложение капитала, с надеждой на дополнительные доходы в казну. К сожалению, от этого кошелек государства только опустел. По сравнению с 2008 г., номинальный ВВП уже на 14% больше, но доходы госбюджета от налога на прибыль сократились на 1/3 (от 843 до 574 млн евро). Примитивно мыслящим и занимающимся популизмом политикам нужно понять, что безнаказанно государство не может обирать ни работников, ни инвесторов, аморально вводить в заблуждение граждан, что, якобы, таким образом, можно помочь нуждающимся жителям. Литва получает от НАТО зонтик реальной безопасности. Мы должны немедленно улучшить инвестиционную среду. Но для расцвета Литвы необходимо еще одно условие — справедливость, не зависящая от политических ветров. Многих инвесторов пугают реальность и, к сожалению, еще «регулируемая» правоохранительная система и риск «кражи» капитала», — заключил он.