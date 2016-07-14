Москва, 14 июля, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Идея о легализации «теневого сектора», безусловно, хорошая, однако возникают вопросы относительно того, как ее можно реализовать на практике. Если речь идет, например, о выводе капитала в офшоры, то в России с 2014 года действует закон о деофшоризации, причем есть также поправки к иным законам (например, о СМИ), касающиеся запрета на владение акциями медийных корпораций, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Офшор

«Лучшей мерой по борьбе с деофшоризацией и иными способами ухода в теневой сектор являются меры по стимулированию корпораций к проведению IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества), либо к выпуску биржевых облигаций. Это позволяет одновременно и развивать фондовый рынок, и способствовать привлечению иностранного капитала в страну, и мотивировать корпорации к повышению информационной прозрачности и недопущению серых схем», — пояснила Мильчакова.

«Как показывал исторический опыт России, какие-либо административные методы борьбы с теневой экономикой приводили только к тому, что теневой сектор экономики только увеличивался в масштабах. Одновременно, постепенное внедрение лучшей мировой практики корпоративного управления, стимулирование развития фондового рынка способствовали большей открытости корпораций и прозрачности их бизнеса», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по сообщениям ряда СМИ, сегодня, 14 июля, президент России Владимир Путин на совещании по вопросам экономики обратился к правительственным чиновникам с предложением принять меры по легализации деятельности примерно 30 миллионов россиян, занятых в так называемом теневом секторе экономики. В первую очередь речь идет о механиках, строителях, ветеринарах и стоматологах.