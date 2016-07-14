Москва, 14 июля, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Вместо заявлений о «российских хакерах», атаковавших киберпространство Польши, Варшава могла бы предоставить соответствующую информацию своим коллегам из РФ. Об этом 14 июля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киберпреступник

«Марафон глупостей о гибридной угрозе и агрессии РФ уже не могу комментировать. Возможно, об этом не знают польские СМИ, но я ей расскажу. В каждой стране есть структуры, занимающиеся информационной безопасностью — технологической защитой, международным сотрудничеством в сфере информационной безопасности. Во всех странах такие механизмы созданы», — сказала Захарова.

По её словам, в ведомстве не знают, что мешает Польше или другим странам, «заявляющим о неких российских хакерах и агрессии РФ, предоставить российским структурам свои материалы, которые бы ставили вопросы, связанные с нарушением их кибербезопасности российскими нарушителями»: «Мы видим странную картину, что периодически в Швеции «всплывают российские подлодки», в других странах «российские хакеры» что-то взламывают. При этом НАТО увеличивает контингент на сопредельных с РФ территориях. Этот момент является элементом кампании Запада по увеличению своего военного присутствия на границе».

Захарова призвала польских журналистов задать вопрос своим соответствующим ведомствам: «Почему нет взаимодействия с РФ и информации, которой Польша могла бы поделиться с РФ? Почему всё ограничивается публичной сферой? Единственный совет — проверять информацию».

Напомним, в последние годы польские официальные лица неоднократно выдвигали обвинения в адрес России, которые впоследствии высмеивались в СМИ и соцсетях.