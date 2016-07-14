Брюссель, 14 июля, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду 14 июля на то, что на встрече госсекретаря США Джона Керри с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым будет достигнут прогресс в мирном урегулировании сирийского конфликта, сообщает Reuters.

ИА REGNUM

«Посмотрим, что произойдет в Москве в следующие несколько часов. Давайте надеяться, что будет достигнуто какое бы то ни было взаимопонимание или прогресс», — отметил дипломат на встрече с прессой в Женеве.

По мнению дипломата, для начала нового раунда мирных переговоров в Женеве должен сложиться ряд условий. Как ожидается, в августе должна быть подготовлена дорожная карта.

Де Мистура также подчеркнул, что следующие несколько дней будут иметь решающий характер для определения дальнейших перспектив.