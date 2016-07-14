Барнаул, 14 июля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. На территории Чемальского района Республики Алтай при купании в реке без вести пропали трое малолетних детей — две 10-летние девочки и 9-летний мальчик. ЧП произошло накануне, 13 июля. Спасательная операция развернута и Республике Алтай, и в Алтайском крае.

Алтайская река: Обь в районе Барнаула

Как сообщает сегодня официальный сайт региона, по поводу инцидента известно, что дети в сопровождении бабушки прибыли из Алтайского края в гости к родственникам в село Аюла Чемальского района. 13 июля дети без присмотра взрослых бродили по реке Аюла на ее слиянии с рекой Катунь. Сверстники увидели, как детей унесло течением реки Катунь, местонахождение малолетних не установлено.

«В поисках задействованы сотрудники следственного управления, МЧС, МВД и общественность.

Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева ведет работу с семьей пропавших детей. Родителям ребят оказывают всю возможную помощь», — говорится в официальном сообщении краевых властей.

Как сообщают сегодня «Вести-Алтай», по состоянию на 14 июля увеличена группировка сил и средств, задействованная в поисках. Всего в поисках принимают участие 91 человек, 15 единиц техники, из них 6 плавсредств, беспилотный летательный аппарат.