Москва, 14 июля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Официальная Москва не исключает, что первые лица Варшавы устроили соревнование на самую глупую фразу о России. Об этом 14 июля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«У меня впечатление, что люди, связанные с политикой в Польше, придумали соревнование: кто придумает наиболее глупую фразу. Видимо, за это полагается какой-то денежный приз. Мы уже не успеваем следить за глупостями из Польши», — сказала Захарова.

Эти заявления не смешные: все эти слова про Волынскую резню от политиков, силовиков и дипломатов язык не поворачивается назвать смешными. Они должны понимать, что они говорят.

Напомним, в последние годы польские официальные лица неоднократно выдвигали обвинения в адрес России, которые впоследствии высмеивались в СМИ и соцсетях. Так, в дату годовщины Волынской резни министр обороны Польши Антон Мачеревич заявил, что зверства в отношении польского населения (так называемую Волынскую резню) спровоцировала Россия.