Москва, 14 июля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В Москве разбирают завалы после мощного шторма, обрушившегося на город в ночь на 14 июля. Выбиты стекла, смяты автомобили, повалены рекламные щиты и деревья, разрушены детские площадки. К ликвидации последствий разгула стихии привлекли сотни сотрудников МЧС и коммунальных служб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разрушенная ураганом детская площадка

Дарья Антонова ИА REGNUM Устранение последствий урагана

Дарья Антонова ИА REGNUM Вырванное ураганом дерево в Мещанском районе

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что очистку города завершат к вечеру 14 июля. Так, шквалистый ветер повалил 1000 деревьев, и в больницы столицы и области поступили 30 человек. Известно об одном погибшем от удара молнии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разбитые машины во дворе дома района Марьина роща

Дарья Антонова ИА REGNUM Разбитая машина во дворе дома района Марьина роща

Деревья повредили автомобили и ограждения, выбили стекла в домах москвичей и образовали завалы на детских площадках. Хуже пришлось области: в Можайском и Рузском районах Подмосковья разрушены жилые дома, обрушены линии передач, вырваны дорожные знаки. В Рузском районе официально введен режим ЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка улицы после урагана

Дарья Антонова ИА REGNUM Дерево, упавшее на дом во время урагана

Напомним, в ночь на 14 июля на Московский регион обрушилась самая сильная за последние 18 лет гроза.