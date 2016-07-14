Ураган в Москве: Разрушения, полеты и подтопления — фоторепортаж
Москва, 14 июля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В Москве разбирают завалы после мощного шторма, обрушившегося на город в ночь на 14 июля. Выбиты стекла, смяты автомобили, повалены рекламные щиты и деревья, разрушены детские площадки. К ликвидации последствий разгула стихии привлекли сотни сотрудников МЧС и коммунальных служб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что очистку города завершат к вечеру 14 июля. Так, шквалистый ветер повалил 1000 деревьев, и в больницы столицы и области поступили 30 человек. Известно об одном погибшем от удара молнии.
Деревья повредили автомобили и ограждения, выбили стекла в домах москвичей и образовали завалы на детских площадках. Хуже пришлось области: в Можайском и Рузском районах Подмосковья разрушены жилые дома, обрушены линии передач, вырваны дорожные знаки. В Рузском районе официально введен режим ЧС.
Напомним, в ночь на 14 июля на Московский регион обрушилась самая сильная за последние 18 лет гроза.