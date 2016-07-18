Москва, 18 июля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Пять классических фильмов одного из главных представителей американского независимого кинематографа Джима Джармуша вновь появятся на большом экране сразу в нескольких городах России. С 27 по 31 июля ретроспективная программа будет демонстрироваться в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Организатор проекта — компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Мертвец». Реж. Джим Джармуш. 1995. США, Германия, Япония В лодке

В фильмографии 63-летнего Джармуша семнадцать кинокартин, четыре из которых в разные годы получили престижные призы на Каннском кинофестивале. Территория режиссёра — экспериментальное малобюджетное инди-кино. С первых лет работы в кинематографе внимание Джармуша обращено на пограничные, маргинальные стороны человеческой повседневности, случайные встречи героев, потерявшихся в собственной жизни.

Мнением о режиссёре и его фильмах поделилась кинообозреватель ИА REGNUM Тамара Ларина:

«Ни шагу в будущее — в мир «Пса-призрака», «Кофе и сигарет» или «Выживших любовников». Ретроспектива Джима Джармуша — настоящее ретро в поисках истоков вселенной великого инди-режиссера. Джармуш для меня всегда был мастером сновидческого кино, испытателем материи, над которой он художественно насмехается. Особенно в позднем творчестве видно, как он обращается больше не к интеллекту, а к ощущениям, к восприимчивости. Странные персонажи, поставленные в странные сюжетные условия, конструируют меланхолично-причудливые реальности, по внутренней логике не уступающие нашему якобы реальному миру. Абсурд смешивает карты, затирает коды. Произведение искусства делает нас непонимающими, растерянными. И с восхищением я наблюдала и наблюдаю, как Джармуш умело делает из нас непонимающих, но тонко чувствующих. Впрочем он всегда оставляет выбор: либо разгадывать режиссерские ребусы в притчах и цитатах из мировой культуры, либо погружаться в метафизику, медитируя над красотой и туманностью миров под волшебные саундтреки. А в качестве бонуса — почти неизбежная деформация: изменение положения частиц в сознании смотрящего, а, точнее, курящего сигареты марки «Кино Джармуша».

Персонажи его фильмов — будь то негр-самурай, ведущий деловую переписку с помощью почтового голубя, или вампирша неизреченного душевного благородства, — ищут ответы на простые и сложные вечные вопросы. Только не в мыслях, а в действии: Уильям Блейк узнает, что такое смерть, Пес-призрак доказывает верность даже не боссу, а принципам самурайской философии действия, вампиры выживают несмотря на весь свой культ чистоты и красоты, кусая прохожих. В ранних малобюджетных фильмах Джармуша выложены пасьянсы, лишь предвещающие, но не предопределяющие будущее этого режиссера. Однако в каждом из этих пасьянсов, как и у Джармуша нынешнего, персонажам живется «Более странно, чем в раю».

В ретроспективную программу кинопоказов вошли:

«Мертвец» 1995 с Джонни Дэппом в главной роли — фильм сочетает в себе признаки нескольких жанров: мистическое роуд-муви, вестерн, драма, модернистская притча, и представляет собой рассказ о путешествии (возможно нереальном) скромного бухгалтера Уильяма Блейка, ведомого по Дикому Западу к Тихому океану индейцем по имени Никто;

Цитата из к/ф «Ночь на Земле». Реж. Джим Джармуш. 1991. Франция-Великобритания-Германия-США-Япония За рулем

«Ночь на Земле» 1991 с Вайноной Райдер — картина состоит из пяти новелл, объединённых общей темой: город, ночь, такси в пяти городах мира. Истории отличаются по сюжету и интонации — от безумного драйва до пронзительной тишины. Все действия картины происходят внутри кабины такси, за блестящую операторскую работу Фредерик Элмс был награждён премией «Независимый дух»;

Цитата из к/ф «Таинственный поезд». Реж. Джим Джармуш. 1989. США, Япония Разговор

«Таинственный поезд» 1989, где главные роли исполнили японские актёры Масатоси Нагасэ и Юки Кудо — первый цветной фильм режиссера и один из наиболее смешных и откровенно комедийных картин Джармуша. Состоит из трех новелл, связующим звеном между которыми является отель на родине Элвиса Пресли в Мемфисе, где остановились на ночь все герои картины;

Цитата из к/ф «Вне закона». Реж. Джим Джармуш. 1986. США, Германия В тюрьме

«Вне закона» 1986 с Роберто Бениньи и Томом Уэйтсом — история о трех сокамерниках, задумавших совершить побег. Несмотря на классическую криминальную интригу, фильм Джармуша вовсе не о захватывающих приключениях и преследовании — это меланхоличное повествование, приправленное остроумными и стильными диалогами. «Вне закона» снят как взгляд людей, не планирующих и не загадывающих наперед, действующих согласно любимому принципу Джармуша — «встретились, поговорили и разошлись»;

Цитата из к/ф «Более странно, чем в раю». Реж. Джим Джармуш. 1984. США, Германия Разговор

«Более странно, чем в раю» 1984 с Джоном Лури — малобюджетный фильм в излюбленном Джармушем жанре роуд-муви. Картина получилась из тридцатиминутной короткометражки о венгерских эмигрантах «Новый мир», развенчивающей миф об образе иммигранта-работяги. Досняв два эпизода, режиссер получил один из лучших фильмов в собственной фильмографии и — сразу же — премию «Золотая камера» за лучший дебют на Каннском кинофестивале (хотя это был второй фильм режиссера), «Золотого леопарда» в Локарно, специальный приз жюри на фестивале независимого кино «Сандэнс» и приз Национального общества кинокритиков за лучший фильм.

Ретроспектива пройдет в петербургском кинотеатре «Аврора», кинотеатре «Формула Кино Горизонт» в Москве и кинотеатре «Победа» в Новосибирске.