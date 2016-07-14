Руза, Московская область, 14 июля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Семье жителя Рузского района Московской области, погибшего во время грозы в ночь на 14 июля, будет выплачена материальная помощь. Деньги получат и все пострадавшие от удара стихи. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района.

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«Нами принято решение оказать материальную помощь семье погибшего жителя Рузского района в размере 150 тысяч рублей; 12 жителям района, получившим травмы и обратившимся вчера за медицинской помощью, в размере 20 тысяч рублей. Средства для оказания материальной помощи выделит Банк Финсервис», — заявил глава администрации Рузского района Максим Тарханов.

Напомним, по словам главы области Андрея Воробьева, Можайский и Рузский районы наиболее пострадали от урагана, пронесшегося над Москвой и областью в ночь на 14 июля.

«В результате стихии вырваны дорожные знаки, дороги завалены мусором и деревьями, порушены линии электропередачи. В Можайском районе частично разрушены 55 частных и малоэтажных домов», — написал Воробьев в одной из соцсетей.

Сейчас в Рузском районе объявлен режим ЧС, который продлится до понедельника.