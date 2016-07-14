Москва, 14 июля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в сентябре 2016 года будет открыта выставка произведений великого итальянского живописца эпохи Возрождения Рафаэля, сообщает НТВ.

Рафаэль Санти. Автопортрет

Выставка будет открыта ровно через два месяца после подписания соглашения о сотрудничестве между музеем имени Пушкина и галереей Уффици, состоявшегося 14 июля.

«Ровно через два месяца в сентябре в музее имени Пушкина откроется выставка Рафаэля. Это по своему символическая дата, которая указывает на приближение долгожданного момента для поклонников искусства, любителей Италии и широкой публики, не раз демонстрировавшей необычайный интерес к великим мастерам итальянского возрождения», — сказал посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини.

По словам посла Италии Чезаре Мария Рагальини, в Россию привезут десять работ Рафаэля, многие из которых ни разу не покидали территорию Италии.

Посол отметил, что Музей изобразительных искусств имени Пушкина является надежным и ценным партнером для галереи Уффици, самого посещаемого музея Италии.