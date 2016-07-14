Луга , Ленинградская область, 14 июля, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Разобрав стену магазина «Магнит» в поселке Осьмино Лужского района Ленинградской области преступники проникли в помещение магазина и совершили нападение на его работников, похитив из кассового аппарата более 1,7 млн рублей, после чего скрылись. Одним из налетчиков оказался действующий сотрудник полиции, его уже уволили из органов. Идет судебное разбирательство. Об этом сегодня, 14 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили специалисты в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Липунов Г.А Магазин «Магнит»

Налетчики были установлены и задержаны 13 июля. Ими оказались жители Петербурга в возрасте 21, 21, 26 и 28 лет. Двое из подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности, один из мужчин (21 год) на момент совершения преступления являлся действующим сотрудником ОМОН ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье «разбой, совершенный в особо крупном размере», но так как одним из участников преступления оказался полицейский — все материалы дела передали в Следственный комитет.

«Один из участников в настоящее время уже арестован на два месяца. По остальным фигурантам разбирательство — в процессе. Сотрудник полиции уже уволен из органов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следкома.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем направлены ходатайства в суд об избрании меры пресечения подозреваемым. В настоящее время, в отношении одного из них судом избрана мера в виде заключения под стражу, в отношении остальных троих соответствующие ходатайства будут рассмотрены судом 14 июля 2016 года.

Нападение на «Магнит», расположенного в доме 51 на улице Ленина в посёлке Осьмино, произошло 29 июня 2016 года. Около 9.30 утра преступники, разобрав стену магазина, проникли внутрь, где угрожая предметом, похожим на пистолет, 34-летнему директору и двум продавцам 27 и 28 лет, закрыли их в подсобном помещении. Далее злоумышленники прошли в торговый зал, где из кассового аппарата совершили хищение выручки в размере 1,7 млн рублей и скрылись с места происшествия, сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.