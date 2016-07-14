Осло, 14 июля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Норвегия рассматривает возможность приобретения у США противолодочных самолетов Р-8А «Посейдон». Об этом сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя ВМС США капитана Тони Росси.

Ил-38. Самолет противолодочной авиации

Комментарий Росси последовал после того, как Великобритания заявила о намерении приобрести девять таких же противолодочных боингов. «Мы ведем переговоры с Норвегией, помогая им понять, что они ищут, исходя из технических требований… Пока ничего конкретного», — рассказал программный менеджер ВМС США. Он также добавил, что Норвегия не единственная, и еще несколько стран — Тони Росси не стал их называть — сейчас формулируют свои технические требования для новой серии американских самолетов.

Многоцелевой морской самолет Р-8А «Посейдон» разрабатывается на базе лайнера Boeing 737. Его предшественника Lockheed P-3 Orion планируют снять с производства к 2019-му году, ему на смену придут 109 самолетов Р-8А «Посейдон».

Сегодня эти модифицированные патрульные воздушные судна числятся на вооружении ВМС США, Индии, Австралии, по информации СМИ, их обладателем может стать также Турция.

Напомним, власти Норвегии ранее заявили о необходимости модернизировать техническую базу вооруженных сил. Среди наиболее масштабных новинок — истребители F-16 и полностью обновленный подводный флот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избавиться от старых подлодок класса Ula Норвегия планирует к середине 2020-х, строительством новых займутся французская полугосударственная компания «Дирекция по строительству военных кораблей» и дочернее предприятие крупнейшего немецкого концерна ТиссенКрупп — ThyssenKrupp Marine Systems. К 2025-му году на вооружение поступят и новые американские истребители F-16 в общем количестве до 52 штук. Сборка первого самолета была завершена в Техасе в сентябре прошлого года.