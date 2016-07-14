Москва, 14 июля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Результаты референдума о статусе Черногории в НАТО могут оказаться неудобными как для руководства страны, так и для пропагандистской машины альянса. Об этом 14 июля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаг Черногории

«Руководство Черногории боится услышать мнение своего народа. Результаты референдума могут оказаться неудобными как для премьер-министра Черногории Джукановича, так и для НАТОвской пропагандистской машины», — сказала Захарова.

По её словам, все посылы о «российской угрозе» «могут рассыпаться», потому что «люди могут высказаться»: «Ответственность за антироссийскую линию полностью лежит на нынешних черногорских властях».

Напомним, осенью 2015 года руководство альянса одобрило вступление Черногории в НАТО. Это решение было принято на фоне многотысячных антиНАТОвских митингов в Черногории. Официальная Москва неоднократно призывала провести референдум о статусе страны в альянсе.