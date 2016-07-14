Москва, 14 июля, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Доля внутреннего туризма в России составляет почти пятую часть, при этом существует тенденция к ее увеличению, заявил глава Ростуризма Олег Сафронов в ходе совещания президента страны с членами правительства, передает 14 июля радиостанция «Говорит Москва».

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По словам Сафронова, в настоящее время доля внутреннего туризма достигла 22%, более того, положительная динамика данного показателя ожидается в дальнейшем. Стоимость внутренних туристических поездок уменьшилась на 20−30 процентов в связи с реализацией пакетных туров.

Кроме того, в этом году на 50% увеличился поток туристов из Китая в рамках безвизовых групповых путешествий. В сфере привлечения зарубежных туристов в Россию нужны дополнительные усилия, отметил глава Ростуризма.