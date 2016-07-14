Чебоксары, 14 июля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В Чувашии в I полугодии 2016 года по сравнению с I полугодием 2015 года индекс промышленного производства составил 114,9%, в мае по сравнению с маем 2015 года — 114,9%, с маем 2016 года — 112,5%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

ИА REGNUM

В обрабатывающих производствах по итогам полугодия индекс составил 116,3%. Из 13-ти наблюдаемых видов экономической деятельности спад произошёл в двух отраслях: деревообработке (индекс 96,2%) и производстве прочих неметаллических продуктов (90,5%). Максимальный рост зарегистрирован в производстве транспортных средств и оборудования (138,7%), химическом производстве (128,7%) и производстве электрооборудования (127,7%).

В июне по сравнению с маем 2016 года индекс в обрабатывающих производствах достиг 114,7%, к июню 2015 года составил 115,3%.

Индекс добычи полезных ископаемых в I полугодии 2016 года к аналогичному прошлогоднему уровню составил 90,6%, в электроэнергетике — 105,2%.