Саратов, 14 июля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. «Когда за окном температура близка к 40 С, в автобусах без кондиционеров — настоящее пекло!» — к такому выводу вдруг пришел губернатор Валерий Радаев, который дал поручение разобраться с «вопиющей ситуацией». О данном поручении сообщает пресс-служба главы региона 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Губернатор Валерий Радаев за игрой в городки на стадионе «Локомотив» 13 июля 2016 год

Не сообщается, ездил ли Валерий Радаев лично на общественном транспорте или каким-то другим путем до него дошла информация, но 14 июля 2016 года на совещании с руководителями органов исполнительной власти региона он «жестко поставил вопрос о нарушении температурного режима в салонах городского автотранспорта».

«Это вопиющая ситуация, и я требую немедленно разобраться в ней и навести порядок», — подчеркнул Валерий Радаев, явно не подозревая, что температура в салоне общественного транспорта в вверенном ему регионе зависит от времени года: зимой холодно, летом жарко. Однако вряд ли это может знать человек, занимающий последние 20 лет руководящие посты и пользующийся персональным автомобилем, шутят интернет-пользователи, ознакомившись с пресс-релизом.

Между тем глава региона придумал испытание министру транспорта Николаю Чурикову и руководству Саратова во главе с сити-менеджером Валерием Сараевым. «Поручаю выбрать самый проблемный маршрут, проехать до конечной остановки, сделать выводы и предпринять все меры для того, чтобы исправить ситуацию, — поставил задачу губернатор. — К этой работе необходимо подключиться руководству министерства социального развития. При необходимости привлекайте правоохранительные органы и наводите порядок в этой сфере».

Наблюдатели обращают внимание на то, что в преддверии выборов губернатору Радаеву некогда и дух перевести. 13 июля, несмотря на сорокаградусную жару, ему лично пришлось сыграть в городки на отремонтированном стадионе «Локомотив», где он, как отмечает его пресс-служба, «высоко оценил степень готовности к проведению XI Всероссийских летних сельских спортивных игр».

«Глава региона испытал функционал площадки для игр в городки, метнув биту в фигуру из «городков», — проинформировала пресс-служба главы области. «У губернатора меткий глаз и твердая рука. Бросок на «отлично», — похвалил его президент региональной Федерации городошного спорта Александр Щавелев.

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