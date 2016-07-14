Любляна, 14 июля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Четыре человека погибли 14 июля в результате крушения шестиместного самолета на западе Словении, заявили в полиции страны. Об этом сообщает Reuters.

Ed Sweeney Обломки самолёта

«Выживших в этой катастрофе нет. Полиция по-прежнему проводит расследование обстоятельств трагедии», — заявил официальный представитель полиции Дин Бозник.

Бозник добавил, что самолет, который был зарегистрирован в США, совершал рейс из Венеции в Лейпциг.

Личности погибших не сообщаются.