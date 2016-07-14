В Словении упал шестиместный самолет
Любляна, 14 июля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Четыре человека погибли 14 июля в результате крушения шестиместного самолета на западе Словении, заявили в полиции страны. Об этом сообщает Reuters.
Ed Sweeney
Обломки самолёта
«Выживших в этой катастрофе нет. Полиция по-прежнему проводит расследование обстоятельств трагедии», — заявил официальный представитель полиции Дин Бозник.
Бозник добавил, что самолет, который был зарегистрирован в США, совершал рейс из Венеции в Лейпциг.
Личности погибших не сообщаются.