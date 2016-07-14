Оренбург, 14 июля, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура совместно с полицией во время проверки соблюдения законодательства при ремонте и содержании улично-дорожной сети выявила завышение стоимости ремонтных работ участка дороги по ул. Ульянова. Итогом стало возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 14 июля старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

Дорожные работы

По версии следствия, при осуществлении ремонта участка автомобильной дороги по ул. Ульянова (от ул. Туркестанской до ул. Совхозной) совершено хищение бюджетных средств на сумму около 400 тыс. рублей. Как показали проведенные строительные и документальные исследования, фактическая стоимость произведенных по муниципальному контракту ООО «Компания «Орьтехцентр» дорожных работ составила примерно 3,9 млн рублей, однако из бюджета за произведенные работы подрядчику было перечислено около 4,250 млн рублей.

Надзорным ведомством готовится представление в адрес главы администрации Оренбурга с требованием принять меры к должностным лицам, подписавшим акты выполненных работ на завышенную сумму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в связи с ненадлежащим состоянием дорог в Оренбурге прокуратура подала иски в суд, который обязал мэрию в определенные сроки привести состояние дорожного полотна в порядок: часть дорог — до 1 июня, часть — до 1 июля. Глава города признался, что в бюджете не хватает денег для удовлетворения судебных решений, поэтому есть договоренность с подрядчиками о проведении ремонтных работ в долг: с расчетом в 2017 году.