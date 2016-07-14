Великий Новгород, 14 июля, 2016, 15:33 — ИА Регнум. На раскопах в Великом Новгороде в нынешнем археологическом сезоне найдены уже четыре берестяные грамоты. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено сегодня, 14 июля, на пресс-конференции в Центре по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музея-заповедника.

mudriyfilosof.ru Берестяная грамота

Грамотам присвоены номера с 1081 по 1084-й. Одна найдена на Троицком раскопе, три остальные — на раскопе на улице Нутной. При этом, по словам руководителя работ на раскопе «Нутный-IV» Михаила Петрова, последние две грамоты были найдены 12 июля буквально друг за другом. «Одна предварительно датируется XII веком, вторая через час была найдена на уличной мостовой, датируемой XIV веком», — сообщил он.

В грамоте второй половины XII века, как пояснил лингвист, член-корреспондент Российской Академии Наук Алексей Гиппиус, речь идёт о ювелирном производстве. Учёным удалось прочитать и автора, и адресата берестяного послания: грамота написана от Радила к Радонегу. «Это полностью сохранившийся документ. Радила поручает Радонегу изготовление двух цепей и далее сообщает некоторые детали технологического характера: очень интересные, но ещё нуждающиеся в прояснении. Значение некоторых терминов ещё предстоит установить», — отметил Гиппиус.

Доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Рыбина подчеркнула, что это — первая грамота, где приводятся прямые свидетельства о ремесле. В ранее найденных берестяных грамотах о ремесле можно было найти лишь косвенные сведения.

Напомним, в этом году в Великом Новгороде 26 июля будет отмечаться 65 лет со дня находки первой берестяной грамоты.