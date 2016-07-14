Киев, 14 июля, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Азербайджан обсудил с главой этой страны Ильхамом Алиевым перспективы сотрудничества в топливно-энергетической сфере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Богаевский. Бакинские нефтяные промыслы. 1930-е

Порошенко подчеркнул, что основное внимание было уделено тому, чтобы задействовать ресурсный потенциал Азербайджана и транзитные возможности Украины.

В частности, были обсуждены конкретные проекты по доступу азербайджанских инвесторов на украинский топливный рынок. «Мы будем всячески способствовать этому доступу», — отметил глава Украины. В свою очередь, Ильхам Алиев напомнил, что на Украине уже активно работает азербайджанская государственная нефтяная компания Socar, которая инвестировала более 200 млн долларов и имеет более 60 заправочных станций.

Во время переговоров речь шла о совместной работе, направленной на то, чтобы «азербайджанские энергоресурсы попадали в страны Европейского Союза наиболее эффективным и экономически выгодным путем».

Президент Азербайджана сообщил, что были детально обсуждены вопросы реализации проекта «Одесса-Броды».

«Дано поручение, чтобы возродить этот проект, потому что Азербайджан поставляет на европейский рынок очень большие объемы своей нефти и становится транзитной страной для государств, расположенных на восточном побережье Каспийского моря. Поэтому возобновление этого проекта создает хорошие возможности», — отметил Алиев. По его словам, «треугольник между Каспийским, Черным и Балтийским морем» имеет потенциал для сотрудничества.

Отметим, что Порошенко от комментариев относительно возрождения «Одесса-Броды» удержался.

Напомним, что по нефтепроводу «Одесса — Броды» изначально предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход России из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы, а также в Северную Европу через Гданьский порт. Проектная мощность нефтепровода — 14,5 млн тонн нефти в год. Однако после постройки «Одесса — Броды» долгое время простаивал, поскольку правительство в Киеве не получило от нефтяных компаний, работающих на Каспии, гарантий по загрузке его сырьём.

В последнее время Киев озвучил сразу несколько заявлений о реанимации проекта, однако эксперты и специалисты воспринимают их крайне критически.

Так, в конце апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик доложил в Верховной раде, что нефтепроводом «Одесса — Броды» заинтересовался Иран. А в мае по итогам встречи Насалика с послом Литвы на Украине Марюсом Януконисом было заявлено, что нефтепровод «Одесса — Броды» открывает дополнительные перспективы и для украинско-литовского сотрудничества.