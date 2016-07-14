Москва, 14 июля, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Жители России часто пренебрегают страхованием, тогда как защиту авто от падения деревьев можно обеспечить не только за счет приобретения полиса КАСКО, но и более дешевой специализированной страховки, поясняют опрошенные корреспондентом ИА REGNUM специалисты. Также водителям, скорее всего, нельзя будет «спросить» и с коммунальных служб, обслуживающих территорию падения дерева — речь идет о разгулявшейся стихии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разбитая машина

«За сегодня в Российский союз автостраховщиков (РСА) поступило пять звонков о повреждении транспортных средств упавшими деревьями и сломанными ветками. Мы разъясняем, что эти случаи относятся только к КАСКО, если это предусмотрено условиями договора со страховщиком. Риск падения предметов относится к стихийным бедствиям. В этом случае пострадавший должен будет предоставить справку из гидрометцентра о стихии. ОСАГО в этом случае не действует, потому что обязательная «автогражданка» — это страхование ответственности автовладельца за причинение вреда», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службеВСС, РСА и НССО.

Такое же мнение высказал координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов, который отметил, что на компенсацию могут рассчитывать только те, кто приобрел полис КАСКО.

«Если такого полиса нет, то ни город, ни правительство не будут отвечать за этот форс-мажор. Обязанность за страховку от подобных стихийных бедствий лежит на самих гражданах: хотят заранее — страхуются, не хотят — нет», — заявил он.

Шкуматов добавил, что кроме приобретения КАСКО есть иные способы страхования имущества, в том числе и движимого, при этом они обойдутся дешевле.

«Так или иначе, наши соотечественники любят пренебрегать страхованием. Я думаю, многие из тех, кто пострадал, не были застрахованы, — отметил он. — Восстановление после вчерашней грозы стоит гораздо дешевле, чем страхование КАСКО. Здесь еще нужно подумать, на что из них тратить».

В свою очередь, председатель межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Алексей Дозоров заявил, что решение проблемы зависит от конкретного страховщика и условий, на которые подписывался автовладелец.

«Здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай отдельно и смотреть на условия страховки: на случай угона, потопа, наводнения и других природных катаклизм. ОСАГО тут вообще ни при чем. Если машина не застрахована — претензии предъявить некому. Если во дворе на автомобиль падает дерево от старости, которое должно было быть ликвидировано жилищной конторой, это другое дело. Можно было б предъявить что-то. Но в случае с грозой предъявить некому — это природа», — считает Дозоров.

Напомним, в ночь на 14 июля 2016 года в Москве и области прошла сильнейшая гроза. В результате падения деревьев, обрушенных штормовым ветром, получили сильные травмы 9 жителей. Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице упало порядка 1 тысячи деревьев. Расчистку улиц обещают закончить к вечеру 14 июля.