Руза, Московская область, 14 июля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Рузском районе Подмосковья объявлен режим ЧС из-за сильнейшего урагана, разразившегося в Москве и Московской области в ночь с 13 на 14 июля. Режим продлится до понедельника. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

Ураганный ветер, пронесшийся над районом, сорвал крыши с домов, повалил деревья и линии электропередач, выбил окна. Пять населенных пунктов остается без водоснабжения. Электроэнергия также есть не везде. В социально значимые объекты осуществляется подвоз генераторов.

«Хуже всего дела обстоят в сельском поселении Колюбакинское. Там ураган повалил 150 деревьев, в МБОУ «Колюбакинская СОШ» выбил 80 окон, сорвал с петель двери, повредил забор и систему видеонаблюдения», — отмечается в сообщении.

Среди жителей района есть погибший, еще 10 человек пострадали. Режим ЧС в Рузском районе продлится до понедельника. Помощи в ликвидации удара стихии запросили и в соседнем Можайском районе.

Как, в свою очередь, сообщил глава области Андрей Воробьев на своей странице в инстаграме, именно Можайский и Рузский районы наиболее пострадали от урагана.

«В результате стихии вырваны дорожные знаки, дороги завалены мусором и деревьями, порушены линии электропередачи. В Можайском районе частично разрушены 55 частных и малоэтажных домов», — написал Воробьев.

Губернатор также подчеркнул, что сейчас в регионе в усиленном режиме работают муниципальные и дорожные службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 600 единиц специализированной техники и более 1300 человек личного состава МЧС региона находятся в режиме повышенной готовности. Ликвидация последствий непогоды проходит и на дорогах области — ведутся работы по восстановлению поврежденных дорожных знаков и остановочных павильонов. Тем временем энергетики региона в нормативные сроки устранили технологические нарушения, вызванные ночной грозой. Всего в Подмосковье в результате разгула стихии 17 человек пострадали и один погиб.