Запас угля на зиму для барнаульцев превышает нормативы
Барнаул, 14 июля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже заготовили на складах теплоэлектроцентралей более 295,6 тысячи тонн топлива. Об этом сегодня, 14 июля, сообщают в управлении Алтайского края по промышленности и энергетике. Подчеркивается при этом, что суммарный запас угля на обеих ТЭЦ столицы региона превышает установленный Министерством энергетики норматив более чем в два раза. Так, запас угля на Барнаульской ТЭЦ-3 оценивают примерно в 168 тысяч тонн (при нормативе в 70 тысяч), на ТЭЦ-2 — 127,3 тысячи тонн (при нормативе в 60 тысяч).
Запасы мазута для растопки котлоагрегатов составляют 3,18 тысячи тонн.
Ранее про поставки топлива на Барнаульские ТЭЦ сообщалось, что они идут согласно графику, в соответствии с договорными обязательствами. «Это позволяет с уверенностью говорить о том, что станции будут обеспечены необходимым объемом топлива на протяжении всего осенне-зимнего периода», — заявили в Сибирской генерирующей компании.
Вместе с тем, по итогам проверки технической готовности жилого фонда Барнаула к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода выяснилось, что из 40 процентов проверенных многоквартирных домов, являющихся потребителями СГК, к зиме оказались готовыми меньше половины.
«Одним из важных факторов подготовки к отопительному сезону является установка расчетных сужающих устройств — сопел и шайб — в тепловых узлах объектов теплоснабжения. Во время прошлого отопительного сезона были зафиксированы жалобы жителей на высокую температуру в квартирах и высокую стоимость услуги теплоснабжения. Это прямое следствие игнорирования недобросовестными УК требований энергетиков провести работы по замене сужающих устройств», — заявил заместитель главного инженера Барнаульской тепломагистральной компании Евгений Ворончихин. По его мнению, это повышает риск разрегулировки системы теплоснабжения города в целом. «Вследствие некоторые конечные потребители недополучают требуемую тепловую энергию в полном объеме», — полагает Евгений Ворончихин.