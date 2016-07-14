Барнаул, 14 июля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже заготовили на складах теплоэлектроцентралей более 295,6 тысячи тонн топлива. Об этом сегодня, 14 июля, сообщают в управлении Алтайского края по промышленности и энергетике. Подчеркивается при этом, что суммарный запас угля на обеих ТЭЦ столицы региона превышает установленный Министерством энергетики норматив более чем в два раза. Так, запас угля на Барнаульской ТЭЦ-3 оценивают примерно в 168 тысяч тонн (при нормативе в 70 тысяч), на ТЭЦ-2 — 127,3 тысячи тонн (при нормативе в 60 тысяч).

официальный сайт СГК Для барнаульцев заготовили более 295,6 тысячи тонн топлива

Запасы мазута для растопки котлоагрегатов составляют 3,18 тысячи тонн.

Ранее про поставки топлива на Барнаульские ТЭЦ сообщалось, что они идут согласно графику, в соответствии с договорными обязательствами. «Это позволяет с уверенностью говорить о том, что станции будут обеспечены необходимым объемом топлива на протяжении всего осенне-зимнего периода», — заявили в Сибирской генерирующей компании.

Вместе с тем, по итогам проверки технической готовности жилого фонда Барнаула к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода выяснилось, что из 40 процентов проверенных многоквартирных домов, являющихся потребителями СГК, к зиме оказались готовыми меньше половины.

«Одним из важных факторов подготовки к отопительному сезону является установка расчетных сужающих устройств — сопел и шайб — в тепловых узлах объектов теплоснабжения. Во время прошлого отопительного сезона были зафиксированы жалобы жителей на высокую температуру в квартирах и высокую стоимость услуги теплоснабжения. Это прямое следствие игнорирования недобросовестными УК требований энергетиков провести работы по замене сужающих устройств», — заявил заместитель главного инженера Барнаульской тепломагистральной компании Евгений Ворончихин. По его мнению, это повышает риск разрегулировки системы теплоснабжения города в целом. «Вследствие некоторые конечные потребители недополучают требуемую тепловую энергию в полном объеме», — полагает Евгений Ворончихин.