Рязань, 14 июля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Рязань, по современным данным историков, была основана в 1095 году. Правда, тогда город назывался Переяславлем-Рязанским. В XIII веке, после Батыева нашествия и сожжения исторической Рязани (она находилась в 50 километрах ниже по течению Оки), Переяславль стал столицей княжества и превратился в один из крупнейших русских городов. А в 1778 году получил современное имя — в честь летописной Рязани. За 921 год своего существования Рязань боролась за многие звания. Сначала была борьба с Муромом за право быть столицей Муромо-Рязанского княжества, потом — борьба за звание столицы ВДВ, а теперь — борьба, а точнее, захват звания «Город с русским характером». Корреспондент ИА REGNUM прошелся по улицам Рязани и узнал, чего здесь больше: паломничества, памяти об ученых или военной атрибутики.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рязанский Кремль

Гулять по Рязани лучше пешком. В первую очередь из-за того, что это вряд ли займет много времени. Во-вторых, Рязани присуща одна из старых русских проблем — плохие дороги. Проехаться даже по центральным улицам, не думая о том, как с наименьшими потерями объехать выбоины, трудно. А вот для пешеходов есть все необходимое — широчайшие тротуары и удобные пешеходные переходы.

Начинать обзорную экскурсию лучше всего с главной достопримечательности города — Кремля. Именно отсюда пошел город. Кремль расположен на высоком холме при слиянии двух рек — Трубежа и Лыбеди. Кроме исторических построек турист может увидеть здесь красивый изгиб реки, окруженной зеленью, грунтовые дорожки, уходящие от Кремля, и девственный заповедный луг. В самом Кремле сохранились постройки 17−18 веков. Это колокольня Успенского собора, выстроенная в классическом стиле по проектам трех архитекторов — И. Ф. Русско, К. А. Тона и Н. И. Воронихина; сам Успенский собор (постройка 1699 года); бывший общегородской храм и усыпальница рязанских князей, Христорождественский собор; белокаменный Дворец Олега — самое большое гражданское здание Кремля; гостиница Черни и другие. Если времени совсем мало, то можно сесть на прогулочный речной трамвайчик и, любуясь просторами Оки, узнать об истории города. Если времени больше, то можно двигаться дальше по малому центру Рязани.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Набережная

Чтобы выйти с территории Кремля, лучше всего пройти по Глебовскому мосту, с которого открывается чудесный вид на колокольню Успенского собора. В другой стороны моста — Соборный парк, в котором можно посидеть на «Скамье примирения» и увидеть стелу героям Гражданской войны, памятник Сергею Есенину и Преображенскую церковь Спаса на Яру. На выходе из парка — памятник Олегу Рязанскому с опущенным мечом, говорящим о готовности защищаться, но не нападать.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Скамья примирения в Соборном парке Рязани

Малый центр Рязани очень похож на многие центры провинциальных городов — екатерининские постройки соседствуют с советским модерном, а многочисленные провода лезут на все фотографии. Здесь можно не только поглазеть на солидные особняки, в том числе здание областного суда, которое было построено в 1805 году и раньше было дворцом надворного советника Петра Мальшина, но и встретить множество зеленых парков. С улицы Ленина можно свернуть в Нижний городской сад, который больше известен как «Пьяный парк». Если зайти в него со стороны памятника Ивану Павлову, то можно наконец-то увидеть те самые грибы, которые почему-то в рязанской поговорке имеют глаза. Прямо напротив Нижнего сада — Верхний сад. Здесь установлен еще один памятник Сергею Есенину. Оба сада очень старые, а многим деревьям здесь по несколько сотен лет.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Грибы с глазами

Еще один небольшой парк находится на пересечении улиц Семинарской и Сенной. В этом парке расположены сразу несколько памятников: мемориал павшим в локальных конфликтах, памятник Советско-Польскому Братству по оружию и генералу армии Василию Маргелову, родоначальнику ВДВ. Еще один памятник ему находится на территории училища ВДВ, который расположен в нескольких десяткам метров от площади. Тут же рядом — музей ВДВ и здание ГУ МЧС по Рязанской области, около которого находится памятник рязанским пожарным.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Памятник пожарным в Рязани

Кроме того, в малом центре можно погулять по зеленой Почтовой улице, рядом с которой находится памятник Евпатию Коловрату. Он стоит почти на краю оврага, в котором располагается небольшой сквер. Тут же стоит пограничная будка. Почтовая улица давно стала одним из любимых мест отдыха горожан. Здесь проводится летний фестиваль «Встречи на Почтовой», по вечерам здесь можно увидеть уличных актеров и музыкантов, а днем — просто посидеть в тени деревьев.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Памятник Евпатию Коловрату в Рязани

Прогулявшись по небольшим улицами и посмотрев на здания городской администрации, областной думы, здание городской гимназии №2, известной тем, что здесь преподавал Александр Солженицын и учился Иван Павлов, закончить обзорную экскурсию можно посещением Мемориального музея-усадьбы академика И. П. Павлова, который находится на одноименной улице.