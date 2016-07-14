Чебоксары, 14 июля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Чувашии на предстоящих выборах 18 сентября видеонаблюдения не будет. Это связано не только с высокими затратами на организацию трансляции, но и необходимостью заново закупать оборудование: видеокамер, которые были приобретены в 2012 году под президентские выборы, в «республике уже нет». У региона нет средств не только на видеотрансляцию, но даже недостаточно финансируется подготовка к выборами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на пресс-конференции сегодня, 14 июля, глава Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков.

cap.ru Глава Центризбиркома Чувашии Александр Цветков

Руководитель регионального ЦИКа сообщил, что в этом году в единый день голосования 18 сентября видеонаблюдение «будет только в тех регионах, которые финансово могут себе это позволить» — «как правило», «это регионы-доноры».

«На мой взгляд, безусловно, это не есть хорошо. Поскольку выборы федеральные, то необходимы одинаковые правила для проведения выборов для всех регионов, независимо от финансовой состоятельности или несостоятельности. Наш бюджет, бюджет Чувашской Республики, на проведение видеонаблюдения ни одной копейки не заложил, и в современных экономических условиях, думаю, заложить не сможет… У нас видеонаблюдения не будет нигде, к сожалению. Хотя видеонаблюдение действительно повышает интерес к выборам, их открытость», — сказал глава чувашского Центризбиркома.

Александр Цветков также предположил, что закупленные в 2012 году видеокамеры в Чувашии «уже проданы». «В «Ростелекоме» — по крайней мере, в Чувашской Республике, — их уже нет. Думаю, что в «Ростелекоме», а это — коммерческая организация, быстро поняли, что тот мёртвый груз, который у них лежит на складах, просто со временем физически и морально устаревает. И я думаю, что давным-давно все эти камеры были уже реализованы через торговую сеть. Но это моё субъективное мнение, у меня нет доказательств этого. Но на сегодняшний день я точно могу сказать, что ни одной камеры, которая стояла на избирательных участках в 2012 году, в республике уже нет. То есть сейчас если организовывать видеонаблюдение, надо камеры закупать заново», — сказал руководитель Центризбиркома Чувашии.

Цветков также обратил внимание на «аппетит» за услуги по видеотрансляции: «Постоянно общаюсь с коллегами из других регионов, у которых видеонаблюдение в этом году будет. Там тоже очень интересно. Сначала «Ростелеком» устанавливает одну цифру. Как только у них появляется конкурент в лице «Мегафона» или ещё кого бы то ни было, — сумма начинает резко снижаться… У нас пока до последнего момента разговор шёл о 25 млн рублей. Сейчас «Ростелеком» готов уже снизить ценники. Но уже ни времени, ни возможности нет».

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Говоря в целом о финансировании выборов, Александр Цветков сообщил, что из регионального бюджета на подготовку и проведение выборов в Госсовет Чувашии выделено около 42 млн рублей, «возможно, ещё около 1,5−2 млн рублей нам добавят». По его мнению, «этих средств недостаточно для того, чтобы проводить информирование, размещать баннеры, перетяжки заказать».

«Думаю, что всего этого на этих выборах уже не будет. Нас единственное спасает то, что выборы совмещены с выборами в Госдуму. Поэтому с информированием избирателей о выборах, думаю, проблем не будет», — полагает руководитель регионального ЦИКа, высказывая мнения, что «ближе к 18 сентября мы включим утюг, и оттуда раздастся: «Приходите на выборы!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеотрансляция (как в онлайн-режиме, так и в записи) в Чувашии была организована на выборах президента России в марте 2012 года. В 2015 году на выборах главы Чувашии от видеотрансляции отказались, ссылаясь на дороговизну: на установку 1 тыс. камер и организацию видеонаблюдения требовалось 25−30 млн рублей.

Напомним, что в 2015 году из республиканского бюджета на проведение всенародных выборов руководителя Чувашии выделялось порядка 55 млн рублей. Из них свыше 80% составили расходы на дополнительную оплату и компенсационные выплаты членам 1165 участковых комиссий. На предыдущих выборах в Госсовет Чувашии в 2011 году из регионального бюджета на подготовку и проведение было выделено более 34 млн рублей.