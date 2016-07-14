Калуга, 14 июля, 2016, 14:36 — ИА Регнум.



Порядка 100 картин из Северной и Южной Америки, Европы и Азии можно будет увидеть на открывающемся 14 июля в окрестностях деревни Рыляки Юхновского района Калужской области первого российского некоммерческого фестиваля мультфильмов «Бессонница» (Insomnia), проходящего в формате опен-эйр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации организаторов, главная цель фестиваля — пробудить у как можно большего числа людей способность любить хорошую анимацию. Программа «мультяшного» кинопраздника на поляне под ночным небом насыщена работами как признанных мастеров, так и начинающих аниматоров.

С 15 июля и до закрытия фестиваля шатер большого Лектория украсят комиксы respect. Среди представленных работ будут, например, комикс испанского художника Рубена Фернандеса, который задается вопросом об отношении к бездомным, художника из Германии Саши Хоммера, посвятившего свою работу проблеме мигрантов, и Лорса Лорсанова, рассказывающего автобиографическую историю о жизни чеченца вне Кавказа. На фестивале будут также представлены анимационные фильмы на социальные темы.

Вход на фестиваль анимационных фильмов, который продлится до 17 июля, бесплатный.