Омск, 14 июля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В Омске проводится доследственная проверка по информации о пострадавших во время урагана.

Людмила Лис ИА REGNUM Последствия стихии

«В ходе проверки будут выяснены обстоятельства получения омичами травм, в том числе в результате падения деревьев», — сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, добавив, что по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

В мэрии Омска ИА REGNUM сообщили, что глава города Вячеслав Двораковский провел заседание оперативного штаба, на котором дал поручения по ликвидации последствий вчерашней непогоды.

По предварительным данным, сильнее всего от ветра и грозы пострадал Амурский поселок. Здесь повалено 175 деревьев, повреждено 26 автомобилей, разбиты оконные стекла площадью около 40 кв. м, повреждено 35 кровель на многоквартирных домах, на одном из домов крыша снесена полностью.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 13 июля в Омске во время разрушительного урагана пострадали шесть человек. По данным областного Минздрава, двое из них находятся в тяжелом состоянии в медицинских учреждениях.